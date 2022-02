Texano Jr., con el objetivo de levantar a The Beast Mode y quedarse con 500 mil pesos

La fama de un luchador mexicano en ocasiones desvía el hecho de que sus garantías — como son llamados sus pagos — no siempre son muy buenas y con problemas llegan a rebasar las tres cifras. En Robles Promotions premiarán con medio millón de pesos a quien logre levantar a The Beast Mode este viernes en el Gimnasio Juan de la Barrera.

“Después de esta pandemia, medio millón de pesos no es nada. Es importante que aparte de campeonatos, trofeos, máscaras o cabelleras nos incentiven con dinero”, dijo el heredero del Texano en entrevista con RÉCORD. “Imagínate cuántas ganas no le van a echar todo el grupo de luchadores que va a enfrentar al gigante. Si no lo logran vencer, él se va a llevar esa cantidad”.

Texano hará equipo con Cibernético, El Elegido, Tosscano, Canek Jr y Sons of Samoa en una lucha en desventaja ante el monstruo de Robles Promotions que mide más de dos metros de altura. El premio que se entregará en efectivo dentro de un maletín se le dará al elemento que logre levantar a The Beast Mode, así lo ha establecido la empresa.

Texano Jr ya tiene planeado en qué podría gastar la que sin duda sería la mayor garantía en toda su carrera para una sola lucha. Sin embargo, tendrá también que independizarse de su equipo para este combate. Sin muchas preocupaciones, el exmegacampeón planea invertirlo en su descanso.

“Vamos a echarle muchas ganas, tratar de salir adelante para llevarnos ese dinero a casa porque con eso nos ajusta para unas vacaciones en Dubaí”, dijo entre risas Texano Jr.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VILLANO IV PREVIO A LA RULETA DE LA MUERTE: 'VOY A DEMOSTRAR QUE PUEDO VENCER A L.A. PARK'