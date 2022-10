Triplemania XXX: Pagano venció y rapó a Cibernético

Pagano impuso sus condiciones, llevó a Cibernético a su terreno y lo rapó por segunda ocasión en su carrera en Triplemanía XXX en la Arena Ciudad de México. El oriundo de Ciudad Juárez se unió al difunto Hijo del Perro Aguayo como los únicos luchadores en la historia en rapar al ‘Main Man’.

Los dos conocedores de la lucha extrema sacaron todo su repertorio para castigar a su contrincante y la sangre brotó de las frentes de ambos en un duelo muy al estilo de Lucha Libre AAA en donde las intervenciones marcaron la tónica. Los Vipers interfirieron en la lucha de cabellera contra cabellera, lo que hizo que Pagano tuviera que remar contra corriente la mayor parte del tiempo.

La aparición de Charly Manson hizo pensar que el duelo estaba sentenciado a favor del ‘Ciber’. Ante la sorpresa de todos los presentes el veterano le dio la espalda a su amigo y compañero luego de 24 años de estrecha amistad en los cuadriláteros. Charly Manson se inclinó del lado del Noa Noa Style.

Luego de escalar en una gran escalera, Pagano envío a Cibernético a una cama de mesas que se rompieron con la humanidad del veterano. Tras conseguir el triunfo, el ‘Main Man’ fue retirado en camilla y atendido por el personal médico. El orgullo de Ciudad Juárez, Chihuahua fue hasta la enfermería a rapar al rudo.

“Ahora le ganó al Cibernético un tal Pagano que mucha creía en él, otra no”, dijo Noa Noa Style en entrevista con RÉCORD. “Te voy a decir algo, que viene de acá del ‘cora’, el que no creía en mi y que me da mucho coraje porque ahora le demostré donde estoy era yo mismo. Muchas veces nosotros somos nuestros propios enemigos. Hoy me da mucho orgullo decir que soy el ganador de Triplemanía XXX”.

