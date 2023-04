Triplemanía XXXI: El Hijo del Vikingo expondrá el Megacampeonato

Peligra el Megacampeonato de AAA. La cuenta regresiva ha terminado, la tarde de este domingo se llevará a cabo en Monterrey la primera edición de Triplemanía XXXI en donde el Hijo del Vikingo expondrá el título más importante de la Caravana Tres Veces Estelar ante Komander, Rich Swann y Swerve Strickland.

El megacampeón regresará a donde todo empezó. En Triplemanía Regia II celebrada en el 2021, el Hijo del Vikingo se impuso a Bandido, Bobby Fish, Jay Lethal y Samuray del Sol por el Megacampeonato que había dejado vacante Kenny Omega por una lesión, desde entonces no ha habido nadie que le arrebate el título.

En esta ocasión, el campeón no tenía un retador oficial, por lo que Lucha Libre AAA Worldwide ha decidido no solo ponerle un rival, si no que eligieron a tres oponentes de alto nivel. El Hijo del Vikingo tendrá que demostrar ante la gente que lo vio coronarse que sigue siendo actualmente el mejor exponente de AAA.

Por su parte, Komander tiene una nueva oportunidad de quitarle la hegemonía de 498 días que tiene el Hijo del Vikingo con el Megacampeonato. ‘El As del Espacio’ tuvo dos oportunidades seguidas en Estados Unidos de quitarle el cinturón, la primera fue en un Triple Threat Match en Wrestlecon 2023 y al siguiente día se enfrentaron en un mano a mano en el evento Supercard of Honor de Ring of Honor.

“Soy una persona que nunca se rinde y voy a buscar el oro máximo de esa compañía, de AAA. Sé que voy ante grandes luchadores, que me va a costar, pero nada es imposible, se vale soñar”, confesó Komander en entrevista para Más Lucha.

Rich Swann de IMPACT! Wrestling y Swerve Strickland de All Elite Wrestling llegan del extranjero con la intención de llevarse el Megacampeonato para los Estados Unidos, ambos ya tuvieron una aparión en AAA en Lucha Capital 2019.

En Triplemanía XXXI dará inicio a la Guerra de Rivalidades en donde una máscara terminará cayendo en la fecha de CDMX, en Monterrey serán las semifinales entre Pentagón Jr. y Alberto El Patrón vs. Psycho Clown y Sam Adonis y DMT Azul con Blue Demon Jr. vs. Rush y L. A. Park; habrá una pelea en jaula en donde el perdedor se desenmascarará entre Laredo Kid, Antifaz, Octagón Jr., Villano III Jr., Myzteziz Jr., Argenis, Aero Star, La Parka Negra, Abismo Negro Jr. y Taurus. La Copa Triplemanía estará disputándose entre Team Regio vs Team Chilango y habrá una lucha Chessman y un luchador sorpresa.

