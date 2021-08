Alberto El Patrón: "Es una lástima lo que está pasando en la Arena México"

En la última semana el Consejo Mundial de Lucha Libre ha estado en boca de todos y no precisamente por los combates que se han llevado a cabo en la Arena México, sino por las decisiones que se han tomado en la “seria y estable”. La salida de la Nueva Generación Dinamita provocó un sin fin de reacciones y una figura como Alberto El Patrón no se quedó sin dar su opinión al respecto.

“Es una lástima lo que está pasando allá en la Arena México, en la empresa más longeva de lucha libre en todo el mundo. Teniendo toda la infraestructura para poder llevar el deporte al máximo, simplemente no lo hace”, dijo el potosino en entrevista con RÉCORD.

Para todo el talento que está saliendo del CMLL, Robles Patrón Promotions es una opción viable. “Para quien sea (están abiertas las puertas) Nosotros no estamos quitándole luchadores a nadie. Nosotros hacemos la invitación por si quieren ser parte de esta empresa, todo lo que tiene que tener es talento”, añadió.

“Yo podría presentarme en la Arena México en cualquier momento, la cuestión es que no sé qué pasa ahí. No quiero hablar de más, no sé qué está pasando allá. Tienen muchísimo talento, tienen todo, patrocinadores y simplemente pareciera que están dormidos”, dijo sobre la situación actual del CMLL.

El Patrón está iniciando una nueva etapa como promotor a lado de Fernando Robles, una nueva aventura en la que busca unir a toda la lucha libre mexicana. Para ello ve necesario romper las barreras que hay entre las dos compañías que mandan en el pancracio nacional. El excampeón de la WWE confesó incluso a qué luchador le gustaría tener en uno de sus eventos.

“Aquí me encantaría tener a Atlantis. Imagínate un Atlantis contra Alberto El Patrón o yo yendo a la Arena México, en donde pasé años formidables. Mis mejores años los viví en la Arena México. Me encantaría regresar y por eso les he estado haciendo la invitación a las dos empresas, que en vez de estarnos peleando, bloqueando o haciendo una competencia desleal, que nos unamos, combínenos esfuerzos y nos prestemos luchadores para darle a la afición mexicana lo que se merece”, declaró El Patrón.

