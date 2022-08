Robbie Eagles sobre presentación en la Arena México: ‘Es un sueño hecho realidad’

La invasión extranjera ha comenzado de cara a lo que será el Grand Prix de este año. El australiano Robbie Eagles ya está en la capital del país para su presentación en la Arena México en lo que será la culminación de un sueño para el luchador con raíces filipinas.

“Es surreal. Es un sueño hecho realidad competir en la Arena México”, dijo Eagles quien antes del torneo internacional verá acción en un combate de relevos increíbles a lado de Último Guerrero y Gran Guerrero. “Me siento muy emocionado de ser parte de esto y de ver mi anuncio colgando del techo, lo hace muy especial”, dijo sobre la publicidad con su rostro que descansa desde la semana anterior en lo más alto del Coloso de la colonia Doctores.

“México siempre ha estado en mi lista de objetivos, quería competir en este país y en este estilo de lucha en el cual creo que encajo bien con el mio al cual defino como ‘Lucha Australiana’, tengo ganas de presentarme ante los fanáticos mexicanos”, mencionó el luchador de New Japan Pro Wrestling (NJPW) con mucha emoción.

En casi 15 años de trayectoria Eagles ha hecho un nombre y reputación en su natal Australia en donde ha sido campeón en múltiples empresas. La exposición que ganó con su llegada a NJPW en 2018 lo ha catapultado a este tipo de participaciones gracias al acuerdo que existe con el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) la cual definió como “la mejor relación en la industria de la lucha libre”.

“Quiero competir contra lo mejor que tiene el CMLL, que es lo mejor de México. Quiero compararme a mí mismo y lo que he hecho desde hace 14 años en Australia, Japón y el resto de países en donde me he presentado comparado con lo que pueden hacer los luchadores de México y ver si realmente estoy a la altura”, concluyó el australiano.

