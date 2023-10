Edge tras su salida de WWE: "Amo la empresa, pero estoy emocionado de llegar a AEW"

La llegada del luchador de 49 años a AEW ha provocado muchas emociones en los fanáticos, pues algunos están felices de su reencuentro con Christian Cage y otros más están tristes por su salida de WWE, empresa donde dejó huella con grandes actuaciones y logros incuestionables.

Como toda leyenda, la Superestrella de Categoría R salió con la cara en alto luego de terminar su contrato y agradeció a los dueños, directivos y fans por todo el apoyo en sus 25 años como luchador.

“Como ustedes ya sabrán, ya no estoy en la WWE. Mi nuevo hogar es AEW. Estoy emocionado, roster completamente nuevo, algunas caras conocidas con las que quería trabajar y una serie completa de nuevos combates... Antes que nada quiero abordar mis años en WWE, amo a la empresa y aprecio lo que hicieron por mí. Me dieron oportunidades, me pusieron en el mapa y me brindaron una vida maravillosa”, escribió el gladiador.

Tras los malos comentarios en redes sociales de gente que no ve el cambio de empresa con tan buenos ojos, Adam Copeland lamentó su postura.

“Si has apreciado mi trabajo, aún puedes hacerlo sin importar cuáles sean las iniciales, porque todavía me estaré rompiendo el trasero cada que salga. Este viaje aún no ha terminado. Intenta divertirte, como debe ser, porque créanme que me divertiré cada vez que esté en un ring de AEW”, concluyó.

Según Sean Ross Sapp, el luchador canadiense salió en buenos términos, por lo que tiene la puertas abiertas para un posible regreso en el futuro.

