Edge dejó la WWE y es fichaje estrella de la AEW

Una nueva etapa ha comenzado en AEW, ya que el pasado domingo en WrestleDream apareció Adam Copeland, mejor conocido en el mundo de la WWE durante más de dos décadas como Edge; una noticia que sorprendió a propios y extraños a pesar de los rumores en los días anteriores.

El momento se dio en la batalla estelar, donde Christian Cage retuvo el campeonato TNT al vencer a Darby Allin con el apoyo de Nick Wayne y Luchasaurus. De repente se escuchó el tema "Metalingus" y los aficionados del Climate Pledge Arena explotaron al ver llegar a la superestrella.

El luchador canadiense llegó a la empresa de Tony Khan luego de terminar su contrato con la WWE, en donde formó parte del roster desde 1998 y quien tiene registrado su nombre, por lo que ahora trabajará con su verdadero nombre.

La presentación de la Superestrella Categoría R tendrá su debut formal en AEW el próximo 10 de octubre cuando se enfrente a Luchasaurus, aunque todos esperan que aparezca Christian, con quien tiene una relación muy cercana dentro y fuera del ring, aunque no se sabe si será su compañero o rival.

The Captain Charisma reaccionó al respecto después del PPV del domingo: "Lo mencioné en la última entrevista, no tengo amigos aparte de Luchasaurus. ¿Me sorprendió verlo? Sí. ¿Me importó? No mucho. No cambia nada para mí sigo siendo el rostro de TNT, aún ostento el título de TNT, sigo siendo la persona a la que va a vencer en AEW."

Los fanáticos del wrestling no solo se saborean un mano a mano entre ellos doa por el Campeonato TNT, sino también la posibilidad de que hagan alianza como en los viejos tiempos y vayan por el Campeonato Mundial de Parejas de AEW.

