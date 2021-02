The Miz: 'Bad Bunny no merece estar en el mismo ring que yo'

En más de tres décadas Wrestlemania ha logrado algunos de los mejores ‘crossovers’ en la historia del entretenimiento deportivo. Figuras de la farándula, artistas e incluso jugadores de la NFL han tenido sus momentos de gloria en los encordados de la WWE. Sin embargo, The Miz le ha cerrado totalmente las puertas a Bad Bunny para enfrentarlo en el magno evento de la empresa.

En las últimas semanas el artista se ha enfrascado en una rivalidad en contra de John Morrison y The Miz. Elimination Chamber representó una montaña rusa de emociones para este último; el evento comenzó con una bofetada monumental por parte de Bad Bunny y concluyó con su proclamación como el nuevo campeón de WWE tras canjear su maletín de ‘Money in the Bank’.

Pese a que la rivalidad entre el reggaetonero y el nuevo monarca de la empresa sigue latente, The Miz le platicó a RÉCORD que Bad Bunny no tiene los méritos necesarios para si quiera pensar en una lucha de campeonato en Wrestlemania 37.

“Bad Bunny es un artista increíble, creo que es el mejor cantante en el mundo. No hay duda de su talento en la industria musical”, dijo el nuevo campeón de WWE a RÉCORD. “Pero para estar en una lucha por el campeonato de la WWE en la lucha estelar de Wrestlemania tienes que ganarte ese derecho, especialmente conmigo”, añadió The Miz.

Luego de 10 años de su primer reinado, la superestrella de Raw quiere encargarse de que en esta segunda etapa como campeón de la WWE se le dé un prestigio al cetro máximo de la empresa. Es por esta razón que The Miz descarta de manera tajante el hecho de enfrentar al oriundo de Puerto Rico en el próximo mes de abril.

“Con este campeonato quiero hacerme cargo de que las personas se ganen la oportunidad de contender por el título de la WWE. Bad Bunny necesita años para poder hacerlo, él no merece ni siquiera estar en el mismo ring con el campeón de la WWE: The Miz”, concluyó.

