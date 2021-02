Hijo del Vikingo: 'No tengo ningún problema con AAA, es mi casa y estoy tranquilo'

El Hijo del Vikingo no quiso quedarse callado ante una difamación en su contra que surgió hace un par de días. La estrella de Lucha Libre AAA habló en exclusiva con RÉCORD para aclarar la situación y aseguró que él está tranquilo y que no tiene problema alguno con la empresa.

En redes sociales comenzaron a circular unas capturas de pantalla en las que supuestamente el miembro de los Jinetes del Aire se quejaba del momento que vive dentro de AAA. “Carnal, nos toca cuidarnos porque a la empresa no le importa la salud de nuestras familias. Ve, no nos hicieron pruebas de Covid a nadie de los que estamos luchando, exponiendo nuestras vidas”, se lee en uno de los pantallazos.

“Yo desde muy chico quería entrar a AAA. Tenía el sueño de entrar a AAA y ahora lo estoy cumpliendo. Que ahora surjan estas capturas es muy feo, porque no a muchos les gusta que un servidor esté luchando con Psycho Clown o Chessman, las estrellas”, dijo el campeón de Lucha Capital 2019 a RÉCORD, tratando de encontrar una justificación a quien sea que haya inventado este rumor.

“Sí me sacó mucho de onda porque para mí AAA es mi casa, no tengo nada malo que hablar, la verdad estoy muy agradecido con Konnan, Dorian, Jorge y con la licenciada. Yo estoy en paz porque yo sé que no escribí eso”, agregó el Hijo del Vikingo.

Debido a un tema de paternidad, el luchador se ausentó de los cuadriláteros en los eventos que AAA organizó a finales del 2020, específicamente de Auto Luchas. El no exponer a su hijo recién nacido fue la principal razón por la cual no vio acción en el segundo semestre del año pasado. En cuanto la empresa logró cerrar el acuerdo con Secretaria de Turismo, el teléfono del Hijo del Vikingo sonó para solicitar su participación en la gira.

“A mí me preguntaron, por lo que saben de qué fui papá, si quería luchar. Yo dije ‘claro’, porque también se extraña la lucha después de un rato, Ya que mi bebé está tranquilo, les comento que sí y me citaron para que me hicieran la prueba COVID”, relató el ‘Jinete del Aire’.

El Hijo del Vikingo reapareció en Triplemanía XXVIII ante el júbilo de miles de fanáticos que disfrutaron del evento desde su hogar. Él mismo cuenta que desde aquella noche se le han realizado dos pruebas COVID previo a sus presentaciones en AAA.

“En Triplemanía me la hicieron, cuando fue mi regreso. En los eventos que hubo en Tlaxcala también me la hicieron. Son las dos veces que he trabajado con AAA”, cuenta el joven gladiador de 23 años solo para terminar aclarando que entre él y la empresa no hay ningún problema.

“No tengo ningún problema. Es mi casa y estoy super tranquilo. Ellos me conocen realmente cómo soy, estamos trabajando muy bien de la mano. La verdad todo está muy bien”, concluyó.