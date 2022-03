Priest: ‘Bad Bunny hizo conmigo lo que no muchos pueden, tener una gran participación’

Wrestlemania es sin duda alguna el evento más importante de la lucha libre profesional a nivel mundial y sus 37 ediciones lo confirman. Es común que en el ‘Escenario Más Grande de Todos’ la WWE recurra a ciertas celebridades que nada tienen que ver con el giro de la empresa a subir al ring.

Damian Priest compartió esquina con Bad Bunny el año pasado y la presencia del cantante sin duda facilitó el debut del también puertorriqueño en el ‘Super Bowl del Entretenimiento Deportivo’. Ambos hicieron una gran mancuerna en el cuadrilátero para vencer a The Miz y John Morrison en una lucha de parejas en Wrestlemania 37.

“Obviamente en nuestro mundo, la lucha libre, es común traer celebridades y es un poco normal sobre todo de camino a Wrestlemania”, contó Priest en entrevista con RÉCORD. “Sí, es una gran estrella de la música y eso es cool pero para mí seguía siendo Wrestlemania, seguía siendo lucha libre. Estaba nervioso, era mi primer Wrestlemania y se trataba de algo grande”, añadió.

La lucha tuvo momentos importantes, incluido un ‘Canadian Destroyer’ ejecutado por Bad Bunny sobre Morrison a las afueras del ring que se volvió viral en su momento. La entrega que dejó el puertorriqueño en el ring dejó la vara muy alta para las futuras celebridades que lleguen a WWE.

“La preparación y trabajo que le puso Bad Bunny conmigo lo hicieron conseguir algo que no muchas celebridades pueden: tener una gran participación”, declaró la superestrella de WWE. “Tuvimos una de las mejores luchas de la noche y ganamos, para mí fue como si cada pieza estuviera en su lugar para mi primer Wrestlemania. Estaré siempre agradecido por el resto de mi vida, es uno de los mejores días de mi carrera profesional”.

Priest se considera a sí mismo un amante del rock y el heavy metal. Sin embargo, esto no fue impedimento para lograr una gran conexión con la estrella más grande del reggaetón a nivel mundial.

“Soy un fanático del rock y el heavy metal, pero me gusta todo tipo de música. Me gusta el reggaetón, la salsa, el merengue, así que escucho todo tipo de música, especialmente cuando salgo. No puedes bailar heavy metal”, dijo entre risas.

“Naturalmente me volví más fan (de Bad Bunny) porque conocí a la persona y descubrí lo especial que es como ser humano. Por supuesto que ahora soy más fan y trato de ir a la mayoría de conciertos que puedo para pasar un buen rato como eso, un fan”, concluyó.

Priest perdió el Campeonato de los Estados Unidos en la edición del 28 de febrero de Monday Night Raw ante Finn Bálor. El pasado lunes el puertorriqueño atacó a Bálor de manera despiadada y su revancha apunta a darse en Wrestlemania 38.

