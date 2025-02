Royal Rumble 2025: Charlotte Flair se lleva la victoria en la Batalla Real femenil

Previo al Royal Rumble varonil, las Superestrellas entraron en acción con la Batalla Real Femenil celebrado en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis.

Charlotte Flair fue última en quedar de pie sobre el cuadrilátero que gracias a su experiencia pudo echar fuera a Roxanne Pérez quien por su parte duró un tiempo considerable tras ingresar en el tercer sitio.

La femenina se adjudicó el boleto para participar en WestleMania 2025 que se realizará en el mes de abril en su edición número 41.

La contienda dejó varias sorpresas, la primera de ellas fueron las luchadores que abrieron el telón; Iyo Sky y Liv Morgan, siendo para muchos las máximas favoritas aunque en esta ocasión las posiciones de salida jugaron en contra.

What a comeback for CHARLOTTE FLAIR!

The QUEEN is going to #WrestleMania!#RoyalRumble pic.twitter.com/vDgWoVdJKc

