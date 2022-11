Triple H sobre sustituir a Vince McMahon: 'Enormes zapatos que yo no podría llenar ni en sueños'

Durante los últimos 40 años, WWE estuvo bajo las ordenes de Vincent Kennedy McMahon, quien sorpresivamente abandonó su rol en su propia empresa para abrir camino a nuevas ideas y salir de una rutina de cuatro décadas dedicadas enteramente a la industria de la lucha libre. La compañía apunta a horizontes jamás explorados y el responsable tiene nombre y apellido: Paul Levesque, mejor conocido en la industria como Triple H.

El 14 veces campeón del mundo en WWE es ahora el nuevo Director de Contenido de la empresa que lo vio volverse ídolo en el mundo entero. Levesque es el principal señalado cuando el gremio busca responsable sobre los pequeños, pero significativos, cambios que ha tenido la programación desde que él está en las riendas.

La realidad es que ha sido una labor en equipo comandada por Stephanie McMahon, nueva CEO y Presidenta de WWE, en donde se incluye Levesque — su cónyuge y principal respaldo durante la transición —, además del silencioso, pero efectivo trabajo de Nick Khan. El grupo alrededor de la pareja Levesque-McMahon ha tratado de seguir la línea trazada por Vince McMahon durante 40 años y le dan crédito por lo hecho, pero explorarán otras vertientes en esta nueva era.

“Diré esto sobre Vince: son enormes zapatos que yo no podría llenar ni en sueños. El hueco ahí en este momento es enorme”, dijo ‘The Game’ en entrevista con Jeremy Lambert, de Fightful. “Pero la oportunidad de llevar a WWE por una dirección a la que nunca ha ido es también enorme. Estoy entusiasmado por la oportunidad. Tenemos un equipo increíble. Nunca será una sola persona. Una persona no puede llenar sus zapatos. Hará falta un equipo entero de gente para meterse en esos zapatos”.

Levesque recató también el hecho de que hoy en día WWE está pasando por esta transición prácticamente con gran parte de su elenco estelar fuera de actividad y con Roman Reigns compitiendo de forma esporádica. “Cuando miro el trabajo creativo que estamos haciendo ahora y el éxito que estamos teniendo, entiendo que lo estamos haciendo sin Charlotte, Becky Lynch, Cody Rhodes y Randy Orton. Son estrellas importantes que cuando vuelvan también moverán la aguja”, concluyó.

