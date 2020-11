Undertaker sobre perder su racha en Wrestlemania XXX: 'Brock Lesnar no necesitaba esa victoria'

La derrota es un hecho inherente en la naturaleza deportiva, el objetivo de un encuentro es tener a un ganador y a un vencido. Hay victorias que quedan marcadas en la historia por la trascendencia del que ha sido superado. Wrestlemania XXX de WWE se presentó uno de los acontecimientos que el mundo entero no estaba preparado para presenciar: La caída del Undertaker en la vitrina de los inmortales.

Luego de 21 victorias en el evento más grande del entretenimiento deportivo, un hombre había sido capaz de imponerse al ‘Fenómeno’. Brock Lesnar obtenía el mayor triunfo de toda su carrera a costa de una de las leyendas más grandes en la historia de esta industria. Los rostros atónitos, el silencio abrumador e incluso las lágrimas llenaron el Mercedes-Benz Superdome mientras ‘La Bestia Encarnada’ celebraba su victoria.

El 6 de marzo del 2014 el cuerpo inconsciente del Undertaker quedó boca arriba con la cara viendo a las lámparas y sin saber realmente en dónde estaba parado. En ‘The Last Ride’ se relató que aquella noche ‘El Enterrador’ sufrió una conmoción que le impidió reaccionar a la cuenta de tres que vio por terminada su racha en Wrestlemania. A seis años de aquella noche, el ‘Hombre Muerto’ habló.

“No creo haber dicho esto antes, pero creo que Brock (Lesnar) no necesitaba esa victoria. No tengo problema en aceptarla (la derrota), obviamente. Solo que no pienso que él era el tipo que necesitaba ese triunfo. Creo que Roman Reigns o Bray Wyatt pudieron haber ascendido mucho más rápido a un estatus mayor (con esta lucha)”, confesó Undertaker.

El ‘Fenómeno’, al igual que el resto del Universo de la WWE, coincide en que Lesnar era una superestrella consolidada y que su carrera no se vio beneficiada por aquella victoria. Todo lo contrario, las críticas llovieron sobre el excampeón de la WWE quien tras varios años terminó por abandonar la empresa.

The Undertaker aprovechó para mencionar por qué consideraba mejor opción a Reigns. Fiel a su rol como un veterano dentro de la WWE, él pensó en un talento más joven.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: WWE: UNDERTAKER PONDRÁ FIN SU CARRERA DE 30 AÑOS EN EL SURVIVOR SERIES

“Bray Wyatt y su desarrollo como Fenómeno iba a ser catapultado por sí mismo al siguiente nivel. Así que debo decir que del roster actual creo que debió haber sido Roman (Reigns) quien rompiera la racha. Él necesitaba ese triunfo más que nadie”, concluyó el ‘Hombre Muerto’.