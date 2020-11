Paige sobre Alberto del Río: 'Nunca volveré a decir su nombre, es Voldemort para mí'

Paige y Alberto del Río tuvieron una relación tóxica que protagonizó diferentes escándalos incluso en público.

En 2017, los luchadores terminaron su relación, y en mayo del 2020, 'El Patrón' fue arrestado por agresión sexual, además de que en octubre también fue acusado por secuestro por el gran jurado en San Antonio, Texas.

En una entrevista para el podcast 'GAW TV', la excampeona de las Divas se atrevió a hablar de su relación con Del Río, donde reveló un poco de lo que vivió con el nacido en San Luis Potosí.

“Nunca había hablado de esto antes, ya fueran podcasts o entrevistas, siempre me mantuve alejada, pero ahora está completamente disponible, me pregunto, ¿por qué me estoy alejando de esto? ¿Por qué no soy lo suficientemente valiente para hablar de ello?

“Al principio, estás luchando con esta persona, pero al final, se convierte en un ciclo. Con el tiempo, te pasa algo todos los días. Podrías quedarte atrapado en una habitación durante 6-7 horas, recibiendo una paliza cada dos minutos. Y te está haciendo todas estas locuras", contó.

De igual forma, Paige comparó al luchador con Voldemort, pues ya no piensa volver a pronunciar su nombre.

"Nunca volveré a decir su nombre porque es Voldemort para mí. Necesita lo que sea que le esté sucediendo. El karma es algo real. Al principio, estás luchando con esa persona. Pero al final, se convierte en un ciclo. Con el tiempo, algo te tiene que suceder", agregó.

