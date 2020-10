Dave the Clown: 'La gente siempre me ha identificado con la película de It'

En 1986 Stephen King publicó una de sus obras maestras de la literatura del horror. ‘It’ tuvo un impacto en la cultura moderna abismal, transformando la percepción de toda una generación sobre los payasos, aquellos personajes que originalmente están enfocados en entretener a los menores.

Dave the Clown es un luchador que aprovecha estos elementos dentro de la cultura actual para evocar al terror cada que sube al cuadrilátero. La idea de un payaso maleado está bien identificada en la memoria colectiva y es por eso, y por su gran capacidad dentro de las cuerdas, que el personaje ha tomado una popularidad increíble en Lucha Libre AAA.

“Es una película de culto e icónica sobre los payasos. He tenido la oportunidad de leer el libro y ver las dos versiones de la cinta. Es algo muy icónico del terror, sobre todo a los payasos. Las personas al ver un payaso que hace cosas de terror lo relacionan con la película de It. La gente siempre me ha identificado con este película”, declaró el rudo sobre su vínculo con la obra en entrevista con RÉCORD.

Sin embargo, hay una generación que particularmente no asocia el terror como algo necesariamente malo e incluso les genera un pequeño morbo. Son los niños y niñas que acuden a las arenas de lucha libre en busca de medir sus miedos con la presencia de Dave the Clown, con quien, en un acto de mera valentía personal, acceden a tomarse fotografías.

“Cuando me ven en las arenas es chistoso porque los niños quieren tomarse la foto conmigo, muchos me admiran e incluso han hecho fiestas de cumpleaños de Dave the Clown con pastel, piñata y playeras. Los papás hacen lo imposible porque sus hijos se tomen la foto conmigo, es algo difícil de explicar porque no es el giro del personaje, la idea es que de miedo y los niños no lo quieran”, dijo Dave the Clown.

“Arriba del ring es donde logro el cometido haciendo que me odien, yo subo a hacer enojar a mis contrincantes, que es lo que mejor sé hacer”, agregó el rudo quien desde pequeño tuvo esa fijación con ser payaso e incluso trabajó como uno.

