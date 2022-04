Wrestlemania 38: Roman Reigns, doble campeón de la WWE, tras derrotar a Brock Lesnar

Roman Reigns salió de WrestleMania 38 con el botín completo, venció a Brock Lesnar y además de retener su título Universal, le arrebató a su rival el de WWE para unificar las dos coronas más importantes de la empresa.

Se esperaba un poco más de la lucha, pero en 12 minutos Reigns definió la lucha a su favor. Se repuso de ocho suplex que Lesnar le aplicó a lo largo de todo el pleito y eso no es cosa menor, hay hombres que con solo uno quedan fuera de combate.

Rápidamente Lesnar tomó el control al arrinconar a Reigns en una esquina y fue momento en el que le dio hawaiano su primer ticket a la Suplex City con sus primeros tres suplex.

Reigns tuvo la primer oportunidad clara de ganar la lucha al aplicar una lanza sobre Lesnar para recibir el primer conteo de tres, aunque el ex monarca de los pesos pesados de UFC se levantó antes de la tercera palmada.

Lesnar respondió con su primer F5 y aunque parecía que dejaba de combate a su rival, también se recuperó antes de la tercera palmada del referí.

Las marrullerías de Roman no se hicieron esperar pues luego de un impacto accidental sobre el referí, golpeó en las zonas blandas a Lesnar y remató con un golpe ilegal sobre la cabeza de su rival usando su cinturón y pese a que su rival se fue a la lona se repuso.

En un descuido de Lesnar, el ex líder de The Shield aplicó otra lanza de la que Lesnar no se pudo reponer y recibió la cuenta de tres para darle el triunfo a Reigns que se retiró del AT&T Stadium sosteniendo en alto los dos cinturones.

