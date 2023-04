WWE: Esta es la cartelera para la segunda noche de WrestleMania 39

Este domingo se llevará a cabo la segunda y última noche de WrestleMania 39 y aquí en RÉCORD te decimos cuáles serán las peleas que te esperan este 2 de abril desde el So-Fi Stadium.

Luego de una épica y vibrante noche de sábado, el domingo se espera con más emociones, a la espera del encontronazo que supone la lucha estelar entre Roman Reigns y Cody Rhodes, donde el Campeonato Indiscutido de la WWE está en juego.

La disputa por el Campeonato Femenino de RAW también está por llegar a su fin cuando Bianca Belair se enfrente en el ring a Asuka, y el Título Intercontinental de Gunther podría cambiar de manos cuando se enfrente a Drew McIntyre y a Sheamus.

Todo esto se definirá esta noche en el So-Fi Stadium, en México lo podrás sintonizar desde las 18:00 hrs tiempo del centro a través de la señal de FOX Sports Premium.

CARTELERA WRESTLEMANIA 39

Brock Lesnar vs Omos

Finn Balor vs Edge (Hell In A Cell Match)

Liv Morgan y Raquel Rodríguez vs Shayna Baszler y Ronda Rousey vs Natalya y Shotzi vs Sony Deville y Chelsea Green

Gunther vs Sheamus vs Drew McIntyre (Triple Threat Match por el Campeonato Intercontinental)

Biance Belair vs Asuka (Campeonato Femenino de Raw)

Roman Reigns vs Cody Rhodes (Campeonato Indiscutido de la WWE)

