WWE regresará a CDMX después de tres años con Dominik Mysterio como superestrella

Luego de tres años la WWE volverá a Ciudad de México para un evento en vivo con su talentoso elenco de superestrellas que este año está encabezada por The Judgement Day y su flamante adquisición latina: Dominik Mysterio. El ‘Heredero del 619’ pisará la capital del país por primera vez desde que se convirtió en luchador profesional hace poco más de dos años.

El californiano de sangre mexicana acompañará a Finn Bálor, Damian Priest y Rhea Ripley en el combate de relevos australianos en contra de Rey Mysterio, A.J. Styles y Raquel Rodríguez. Aunque no está programado para luchar en esta ocasión, Dominik se confesó emocionado por presentarse en México como parte de WWE.

“Estoy más que listo”, dijo el joven de 25 años en entrevista con RÉCORD. “Esto para mí es un sueño realidad, poder estar en México. No me va a tocar luchar porque no quieren verme aún en el mismo ring contra mi jefe porque si le pongo una madriza ahorita no sé que vayan a hacer. Estoy listo y me han preparado. Me dijeron que las funciones en Monterrey y Ciudad de México iban a ser algo diferente y yo estoy listo”.

Dominik viajaba a la capital mexicana desde hace más de una década cuando visitó el Estadio Azteca para un Clásico entre América y Guadalajara, al cual acudió con su papá, su padrino Damian 666 y el hijo de este, Bestia 666. El integrante de The Judgment Day asegura que no tiene miedo de enfrentar al público mexicano, que estará totalmente del lado de su padre, quien es una de las leyendas más respetadas en la lucha libre mexicana.

“Las palabras no me afecta”, dijo Dominik sobre la posibilidad de que el público en la Arena Ciudad de México se meta directamente con él debido a su cambio de bando, al lado rudo. “Me ha tocado ver a la afición mexicana en Tijuana, en el Auditorio Fausto Gutiérrez, y van con todo. Avientan, tiran y le gritan de todo a los luchadores, especialmente a los rudos. Estoy listo para ver qué trae la afición mexicana, a ver si es cierto”, agregó con mucha confianza en su persona.

TAMBIÉN TE PUEDE IINTERESAR: PUMAS: ASÍ FUE LA ETAPA COMO ACTOR DE TELEVISA DE RAFAEL PUENTE, NUEVO DT DE LA UNAM