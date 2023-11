sorpresas-en-la-primera-mitad-de-temporada-de-nfl

Así de rápido se fue la primera parte de la temporada regular. Al principio hablábamos de ciertos equipos que nos podían sorprender en la Conferencia Americana o de muchos de ellos que ya nos estaban sorprendiendo. Uno de ellos eran los Bills de Buffalo y este fin de semana prácticamente los nulificaron, con una ofensiva inoperante y una defensiva que nunca apareció y no fue dominante ante los Bengals.

Y al contrario, Cincinnati nos sorprendió y puede comenzar a remontar para regalar las actuaciones como las de este fin de semana.

Sean McDermott no ha encontrado la fórmula para solucionar el tema de las lesiones que han afectado a los Bills y evidentemente una ofensiva que no está haciendo lo que normalmente nos regalaba cada ocho días.

Ojo con los Bengals, puede ser ese equipo incómodo en la Americana que ponga en problemas a varios equipos de la conferencia.

LAS VEGAS RAIDERS

No sé si llamarlo suerte o si realmente los cambios ayudan a los equipos. Lo qué pasó con los Raiders este fin de semana, a más de un aficionado y a mí, que jugué ahí, nos dejó tristes. Pero ver la actuación que tuvieron ante los Giants, que perdieron a su quarterback Daniel Jones prácticamente toda la temporada, ayudó a los Malosos.

El nuevo coach, Antonio Pierce, le dio un nuevo aire a Las Vegas, aunque no creo que sean un equipo que puedan pelear los Playoffs.

Sin embargo, los Raiders sí pueden ser ese equipo incómodo en la AFC porque buscarán a toda cosa las victorias. Ojo con los Malosos, pueden ser un Caballo Negro que se pueden cerrar con buenos números para colarse a Postemporada.

GREEN BAY PACKERS

Hace unas semanas decíamos que Jordan Love cometía errores de novato, que no tomaba buenas decisiones y no tenía la lectura excelente que le pide su coordinador ofensivo, aunado a una defensiva que no solía aparecer. Pero los Packers han mejorado semana a semana.

Este fin de semana obtuvieron una victoria muy importante ante los Rams, a quienes nulificaron, borrando a un equipo que en los últimos años es protagonista, con todo y un defensivo de la calidad que tiene Aaron Donald.

Green Bay nos puede sorprender y ser duro en la Nacional. Este equipo, paso a paso y año tras año va a ir evolucionando. No los veo en Playoffs, pero le puede sacar un susto a cualquiera.

KANSAS CITY CHIEFS

El partido que todos esperábamos: Chiefs ante Dolphins. Dos ofensivas explosivas, dos defensivas dominantes. Fue un marcador muy cerrado, a favor de Kansas City en un gran encuentro.

PHILADELPHIA EAGLES

El partido entre Vaqueros y Filadelfia fue muy cerrado. Ambos salieron sí o sí a ganar, pero volvió a sobresalir la ofensiva tan explosiva de los Eagles.

Una defensiva respetable de Dallas, pero con pequeños errores de su ofensiva dejan que los rivales marquen diferencia.

Estos dos equipos pueden ser protagonistas en Playoffs, pero la División Este de la NFC se la va a llevar Filadelfia, con una ofensiva tan explosiva, con talento joven y veterano, y una defensiva con la misma mezcla de experiencia y juventud. Para mí, los Eagles son el mejor equipo de la NFL y será un contendiente nato en la Conferencia Nacional.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: GRAN PREMIO DE LAS VEGAS REDUCE DRÁSTICAMENTE LOS PRECIOS DE SUS BOLETOS