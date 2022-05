NFL: Jesús Zarate, insider de 49ers, habló sobre la temporada 2022 del equipo

En entrevista exclusiva para el DIARIO RÉCORD, Jesús Zárate, narrador e insider en español de los 49ers, habló sobre el futuro del equipo, incluido sus movimientos en el reciente Draft, Trey Lance y su pronóstico del desempeño del equipo en este 2022.

“Me gustaron las selecciones de 2022. El equipo (que no tenía selección de primera ronda) no necesitó intercambiar para obtener a los jugadores que querían. Kyle Shanahan decía que si le hubieran dicho que iba a acabar con esos picks, no lo hubiera creído”, comentó.

Los 49ers escogieron con su primera selección, la 61 global, al liniero defensivo Drake Jackson, de USC. Con su segundo pick, reforzaron el backfield con Ty Davis-Price y en tercera ronda eligieron al receptor Danny Gray. La clase de 2022 la completan Spencer Burford (G), Samuel Womack (CB), Nick Zakelj (OT), Kalia Davis (DT), Tariq Castro Fields (CB) y Brock Purdy (QB).

Zárate, que tuvo la oportunidad de narrar los partidos de 2021 donde Trey Lance fue titular, cree que el mariscal de segundo año podrá lograr grandes cosas en este 2022, pues todo indica que el equipo lo nombrará su titular sobre Jimmy Garoppolo:

“Me gusta mucho lo que he visto de Trey Lance. Es cierto que fue poco, pero jugó partidos con mucha presión, que San Francisco necesitaba ganar y yo creo que Trey Lance lo hizo muy bien. Me gusta como improvisa bajo presión y tiene un brazo muy potente. En esta temporada baja ha trabajado constantemente y noto un jugador muy maduro y preparado para la responsabilidad que es ser el quarterback titular de los 49ers”, declaró.

Para concluir la entrevista, Jesús Zárate aseguró que tras lo visto en la temporada pasada y con las nuevas adiciones tras el Draft de 2022, que los 49ers deberían nuevamente de pelear por la Postemporada:

“El equipo tiene la posibilidad nuevamente de ir a Postemporada y pelear por cosas importantes. Yo creo que más o menos como el año pasado, 49ers tendrá entre 10 y 12 victorias en esta nueva temporada. Hay buen juego terrestre, defensa, en la ofensiva hay armas importantes.” finalizó.

