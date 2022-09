NFL: Dawson Knox firmó extensión de contrato con los Bills por $53 MDD

La alegría que experimentó Dawson Knox al firmar una extensión de contrato por cuatro años y $53.6 MDD con los Buffalo Bills se vio socavada por la reciente muerte del hermano menor del ala cerrada.

Como resultado, Knox no pudo pensar en una mejor manera de rendir homenaje a Luke Knox que dedicándole esta temporada.

"Sé que está en el cielo en este momento, y está sonriendo, no podría estar más emocionado, así que esto también es para él", dijo Knox en un informe conjunto publicado por los Bills, que se encuentran en Los Angeles preparándose para abre la temporada de la NFL el jueves por la noche contra los Rams.

“Sé que quería que lo diera todo en todo lo que hacía, así que hay un poco de motivación extra para mí este año, porque sé que él podrá estar mirando”, agregó. “Él siempre ha sido mi mayor apoyo y quiere que sea el mejor jugador y el mejor hombre que pueda ser”, sentenció.

El fichaje se produce tres semanas después de que Luke Knox, jugador de la Universidad Internacional de Florida, muriera por causas desconocidas.

Si bien los Bills anunciaron la movida, que asegura a Knox hasta la temporada 2026, una persona con conocimiento directo del contrato confirmó su valor a The Associated Press después de que ESPN lo informara por primera vez. La persona habló bajo condición de anonimato porque el equipo no reveló la cifra, que actualmente ubica a Knox como el sexto ala cerrada mejor pagada de la NFL.