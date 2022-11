NFL: Josh Allen se lesionó del codo y su participación con los Bills está en duda

Josh Allen se está recuperando de un dolor en el codo derecho lanzando el fin de semana, lo que deja motivos de preocupación sobre el estado del abridor de los Bills de Buffalo contra los Vikings de Minnesota, líderes de la NFC Norte.

El entrenador Sean McDermott dijo el lunes que solo está esperando los resultados de las pruebas para determinar la gravedad de la lesión sufrida un día antes en una derrota por 20-17 ante los Jets de Nueva York.

Dijo que era prematuro decir si Allen podría practicar esta semana o jugar. "Lo único definitivo que puedo decirles es que todos sabemos lo competitivo que es, y nunca lo descartaría", dijo McDermott. "Solo lo estamos tomando un día a la vez".

Allen restó importancia a la lesión después del juego diciendo: "Hay un poco de dolor, pero lo superaremos".

Si Allen no está disponible para este fin de semana, los Bills (6-2) recurrirían al veterano suplente Case Keenum para enfrentar a los Vikings (7-1), uno de los ex equipos del oficial de 10 años. Adquirido en un canje con Cleveland en marzo, Keenum ha aparecido en dos juegos esta temporada en servicio de limpieza.

Allen se lastimó dos jugadas en el desesperado drive final de Buffalo cuando el liniero defensivo de los Jets, Bryce Huff, soltó el balón cuando el mariscal de campo tenía el brazo listo para pasar.

Huff irrumpió por la derecha de Allen y bajó ambas manos sobre el brazo del mariscal de campo para doblar el codo torpemente.

El fumble fue recuperado por el liniero de los Bills Ryan Bates para una pérdida de 19 yardas, y dejó a Allen flexionando su mano derecha después. En la siguiente jugada, Allen rebotó un pase corto destinado a Stefon Diggs, pero luego no mostró limitaciones en lanzar un pase profundo por la línea lateral izquierda, donde Gabe Davis no pudo traer el balón en cuarto down.

.Allen está en su quinta temporada y no se ha perdido un inicio desde su año de novato cuando estuvo fuera de juego durante cuatro juegos debido a un esguince de codo. La selección de primera ronda de 2018 de Wyoming ingresó el lunes ocupando el cuarto lugar en la NFL con 2,403 yardas por pase con 19 touchdowns y ocho intercepciones, y también lidera al equipo con 392 yardas por tierra y cuatro touchdowns.

Tiene los récords de los Bills en una sola temporada en casi todas las categorías de pases y anotaciones.

Keenum comenzó por última vez en la victoria de los Browns por 21-16 sobre Cincinnati en la temporada 2021 en la que terminó 17 de 24 para 176 yardas con dos touchdowns y una intercepción.

La mejor temporada de Keenum llegó con los Vikings en 2017, cuando terminó 11-3, y fue más recordado por su pase de touchdown de 61 yardas a su ahora compañero de equipo de los Bills Stefon Diggs cuando expiraba el tiempo para asegurar una victoria 29-24 sobre Nueva Orleans en la ronda divisional de la NFC de los playoffs.

En general, Keenum tiene un récord de 29-35 con solo dos aperturas, ambas victorias, desde que tuvo marca de 1-7 con Washington en 2019.

