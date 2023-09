El entrenador de los Denver Broncos, Sean Payton, salió a la defensa de su equipo después de la abrumadora derrota sufrida ante los Miami Dolphins en la Semana 3 de la NFL. El marcador final de 70-20 y las desalentadoras estadísticas podrían haber generado incertidumbre en el equipo, pero Payton aseguró en una conferencia de prensa este lunes que ningún jugador o coordinador perderá su empleo debido a esta derrota.

"Ningún empleo está en peligro", afirmó Payton con determinación. "Ésta es una de esas semanas en las que recibes una paliza y descubres mucho sobre el carácter de todos. Tenemos que sentarnos por más desagradable que sea limpiar estas cosas".

El partido del domingo dejó a los Broncos en una situación desafiante, ya que permitieron que los Dolphins anotaran 70 puntos y acumularan 726 yardas en total, con 376 por aire y 350 por tierra. Además, el equipo sufrió dos balones sueltos y una intercepción. Estas estadísticas desalentadoras hicieron que el proceso de análisis del juego fuera doloroso, pero según Payton, necesario para el equipo.

"Es una película difícil de ver", admitió Payton. "Me debatí si la mostraríamos o no al grupo, pero lo haremos. Sería negligente no hacerlo, aunque definitivamente no será divertido. Nosotros como entrenadores tenemos que analizar de cerca todo lo que pasó".

Payton también destacó la importancia de que el equipo recupere su confianza después de iniciar la campaña con tres derrotas consecutivas y la carga de haber sido castigados con 122 puntos, convirtiendo a Denver en la peor defensiva de la NFL.

"Probablemente no lo logremos en el corto plazo", comentó Payton sobre la recuperación del equipo. "Debemos ser capaces de saber en qué fallamos rápidamente. Trabajar mejor que la semana pasada, tener un mejor plan de juego, pero todo eso lo lograremos hasta que comencemos a ganar algunos juegos".

Los Denver Broncos enfrentarán un desafío importante en su próximo partido, pero el respaldo de su entrenador, Sean Payton, demuestra su compromiso de trabajar arduamente para superar este difícil momento y reconstruir la confianza del equipo en el camino hacia el éxito en la NFL.

