Baker Mayfield: 'Browns me faltaron al respeto cien por ciento'

Baker Mayfield afirmó que los Cleveland Browns le faltaron al respeto al no cumplir con la estabilidad laboral que le prometieron hace cuatro años.

"Me faltaron al respeto ciento por ciento porque me dijeron una cosa y ellos hicieron otra. Lo entendí porque he tenido cuatro entrenadores diferentes en cuatro años y ahora esto", explicó Mayfield, quien llegó a la institución en 2018.

El pasador se refirió a la inestabilidad que ha vivido en el equipo con el constante cambio de entrenadores: Hue Jackson, Gregg Williams, Freddie Kitchens y ahora Kevin Stefanski.

La molestia más grande del quarterback la desencadenó la intención de los Browns de contratar al mariscal de campo Deshaun Watson, ex de los Texans, quien acaba de ser exonerado de las acusaciones de conducta sexual inapropiada.

"No me sentí apreciado. Ahora busco estabilizarme. Sé lo que debo hacer para volver a la mejor versión de mí mismo y poder liderar una organización, pero ahora no tengo ni idea a dónde voy", subrayó.

En cuanto el mariscal de campo se enteró de que Cleveland estaba en negociaciones con Watson solicitó ser cambiado a otro equipo. Los Colts y los Seahawks surgieron como posibilidad, pero el tiempo pasa y con la relación rota con los Browns aún no tiene un destino definido.

"Hace unas semanas habría dicho que iría a Indianápolis, pero ahora veo que Seattle, probablemente, sería una opción más cercana, pero no tengo nada seguro", mencionó.

"Honestamente no me arrepiento de mi tiempo en Cleveland, ni de lo que traté de darle a este lugar, los verdaderos fanáticos de los Browns lo saben. Es por eso que puedo alejarme de la institución sintiendo que lo hice".

Baker Mayfield todavía está en la lista de Cleveland, tiene contrato para la temporada 2022 a cambio de 18 millones de dólares garantizados que es uno de los problemas para encontrar otro destino.

