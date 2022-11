NFL: Browns activó a Deshaun Watson y podrá jugar ante los Texans en la Semana 13

Deshaun Watson no tendrá un libro de jugadas para todo lo que se avecina.

Las prácticas, las reuniones, el trabajo de filmación, los traspasos, los pases para los Browns, todo eso será fácil, algo natural. El resto: manifestantes, mayor escrutinio y preguntas puntuales, no tendrá guión.

No existe un modelo para el mariscal de campo alguna vez venerado ahora vilipendiado en algunos círculos.

El controvertido QB de 230 millones de Cleveland fue reincorporado oficialmente el lunes por la NFL después de cumplir su suspensión de 11 juegos por acusaciones de conducta sexual inapropiada hechas por más de dos docenas de mujeres.

El regreso de Watson no estuvo acompañado de fanfarrias, simplemente una publicación en el aviso de personal de la liga.

Ahora es titular nuevamente y está listo para hacer su debut en la temporada regular con los Browns el domingo, casualmente, en Houston, donde comenzó su carrera profesional y rápidamente saltó al estrellato antes de que las decisiones fuera del campo lo desviaran.

El mariscal de campo de 27 años no está comenzando de nuevo, sino de nuevo.

Regresará a los Browns (4-7), quienes se aferran a la esperanza de que pueda llevarlos a los playoffs a pesar de su larga ausencia.

El entrenador de los Browns, Kevin Stefanski, cree que Watson, quien volvió a practicar hace dos semanas, está listo para lo que será su primer partido en 700 días, y lo que venga después.

“Tengo confianza en Deshaun en base a su preparación y, realmente, el enfoque está en que él haga su trabajo”, dijo Stefanski un día después de que los Browns se recuperaron para una victoria en tiempo extra 23-17 contra Tampa Bay. “Seguiremos centrándonos en el esfuerzo del equipo, aún ofensa, defensa y equipos especiales. Así que esto nunca, nunca se tratará de una sola persona.

“Pero en lo que respecta a Deshaun, creo en su preparación, creo que trabajó muy duro en un montón de cosas para estar listo”.

En agosto, Watson puso fin a meses de enredos legales al aceptar la suspensión, una multa de $5 millones y someterse a asesoramiento y tratamiento profesional después de que un árbitro independiente dictaminara que violó la política de conducta personal de la liga.

Watson fue acusado de ser sexualmente inapropiado con las mujeres durante las sesiones de terapia de masaje. El tres veces Pro Bowler ha sostenido durante mucho tiempo que no acosó ni agredió a ninguna de las mujeres, algunas de las cuales dijeron que las obligó a tener relaciones sexuales.

Watson no fue acusado de cargos penales por dos grandes jurados y llegó a acuerdos financieros en 23 de 24 demandas civiles.

Si bien su regreso a Houston podría ser hostil, Stefanski dijo que los Browns no consideraron retrasar el regreso de Watson. No enviaron tres selecciones de primera ronda a los Texans para que las viera.

Su espera ha terminado. Es hora de que Watson sea un mariscal de campo franquicia.

“Deshaun entrará y será Deshaun”, dijo el receptor abierto Amari Cooper el domingo. “Hemos visto esa grandeza en exhibición una multitud de veces. Así que no puedo esperar a que regrese, no puedo esperar a practicar con él. No puedo esperar para atrapar algunas pelotas de él”.

