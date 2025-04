¡Vuelve a Cleveland! Joe Flacco firma contrato con los Browns

A falta de que se haga oficial y de acuerdo a información de Mike Garafolo, Joe Flacco, quien pasó la última temporada como QB suplente en Indianapolis, firmó un año de contrato con los Cleveland Browns, franquicia con la que tuvo un paso muy especial en 2023.

Joe Flacco vuelve a los Browns | AP

El acuerdo entre Cleveland y Joe Flacco sería solamente por una temporada y le garantizaría 4 millones de dólares al mariscal de campo de 40 años de edad.

Browns, QB Joe Flacco agree to terms on a one-year deal worth $4M. (via @MikeGarafolo) pic.twitter.com/33Du3Dhf9r

— NFL (@NFL) April 11, 2025