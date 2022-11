NFL: Tom Brady, por nuevo récord histórico en juego entre Buccaneers y Rams

El histórico mariscal de campo, Tom Brady, está cerca de llegar a una marca única dentro de la NFL, pues el próximo domingo podría superar la barrera de las 100 mil yardas aéreas por pase.

Sin embargo, Brady dejó claro que el logro será mérito de todos sus compañeros, con lo que ha logrado compartir vestuario durante su larga y exitosa carrera.

"Más que para mí, es un mérito de todos los muchachos con los que jugué: para todos los que me protegieron y los que atraparon esos pases", comentó el quarterback previo al duelo ante Los Angeles Rams.

"Creo que será una gran celebración para todos esos muchachos que me han ayudado porque no puedo hacer una mierda en esta liga sin que cada compañero que he tenido también haga algo en lo que ellos son increíbles", reiteró Brady.

A lo largo de sus 23 años de carrera, Brady acumula 99 mil 863 yardas entre temporada regular y Playoffs. Los jugadores que se acercan más a la marca del jugador de Tampa Bay son Drew Brees con 85 mil 724 y Peyton Manning con 79 mil 279, ambos se encuentran retirados.

