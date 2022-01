Tom Brady sobre su retiro: 'Tendré que pensar cómo se ve la situación para mí'

De aquí en adelante el trabajo de Tom Brady será enfocarse en saber qué hacer con su carrera, si seguir jugando un año más u optar por retirarse y dedicarle tiempo a su familia.

Tras finalizar el encuentro el pasador de 44 años de edad fue inundado con preguntas sobre su posible retiro. No las esquivó, pero dijo que se tomará el tiempo suficiente para meditar y ver lo que mejor le conviene, pues jugar al máximo nivel provoca alejarse de sus hijos.

“Creo que tendré que pensar cómo se ve la situación para mí, en lo personal y profesionalmente. Obviamente me encanta jugar. No creo que mi amor se vaya. Mis hijos no se están volviendo más jóvenes y quiero asegurarme de que ellos también obtengan lo que necesitan”, declaró el jugador. “No he pensado mucho en eso (retiro). Simplemente voy a tomarlos día a día y veremos dónde estamos”, añadió.

En la mente de Brady todavía ronda la posibilidad de jugar hasta los 45 años de edad, pero también analizará si es realmente viable.“Siento que es una gran meta y que todavía puedo llegar a ella (jugar hasta los 45). Veremos cómo va todo”, recalcó el siete veces campeón de la NFL.

Se le preguntó si conforme transcurría el tiempo en el duelo ante los Rams pensaba en que podía ser su último juego, pero indicó que solo estaba enfocado en una sola cosa. “Solo estaba pensando en ganar. Ese es mi estilo, tratar de ganar, darle a mi equipo la mejor oportunidad de ganar”, apuntó.

Otro que habló del tema fue el receptor Mike Evans y solo tuvo palabras de agradecimiento para el exPatriot. “Estoy muy agradecido de que haya venido a Tampa. Es el mejor jugador que jamás haya jugado este juego. Él sabe lo que quiere. Ojalá lo volvamos a tener el año que viene”, señaló.

