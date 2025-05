Cardinals colocan a Sean Murphy-Bunting en la lista de lesionados de final de temporada

El cornerback de Arizona, Sean Murphy-Bunting, fue colocado el jueves en la lista de lesiones no relacionadas con el fútbol americano y se perderá toda la temporada 2025 para los Cardinals.

La decisión de incluir a Murphy-Bunting en la lista de reserva, donde no contará para la plantilla de 90 jugadores, se publicó en el informe diario de transacciones de la NFL. Los Cardinals no han hecho ningún anuncio sobre la decisión y no hay información inmediata sobre la causa de la lesión.

Las lesiones no relacionadas con el fútbol americano son cualquier lesión que ocurre fuera de las instalaciones de la NFL, incluyendo los entrenamientos de preparación para la temporada. Una designación NFI puede resultar en la pérdida de salarios de los jugadores.

Se suponía que a Murphy-Bunting se le garantizaría un salario base de $7.7 millones esta temporada como parte del acuerdo de tres años por $22.5 millones que firmó la temporada baja pasada, pero eso ahora está en peligro.

Números en su primera temporada en Arizona

Murphy-Bunting fue titular en 15 partidos en su primera temporada en Arizona, con tres intercepciones y cinco pases defendidos. Estaba entre los candidatos para ser titular de nuevo en 2025. Los Cardinals seleccionaron a Will Johnson en la segunda ronda del draft, y Max Melton, seleccionado en la segunda ronda del draft de 2024, también estaba entre los candidatos para el puesto de cornerback externo.

Murphy-Bunting, de 27 años, fue seleccionado originalmente por Tampa Bay en la segunda ronda en 2019 y ayudó a los Buccaneers a ganar el Super Bowl en su segunda temporada cuando tuvo tres intercepciones en cuatro juegos de playoffs.

Pasó la temporada 2023 con Tennessee antes de unirse a Arizona. Murphy-Bunting tiene 11 intercepciones y 34 pases defendidos en 82 juegos de temporada regular con tres intercepciones más y una recuperación de balón suelto en seis juegos de playoffs.

