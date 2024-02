Mahomes tras el Super Bowl: 'Andy Reid es el mejor entrenador de todos los tiempos'

Los Kansas City Chiefs hicieron historia al convertirse en bicampeones de la NFL tras vencer a los 49ers en un dramático juego durante el Super Bowl LVIII, donde Andy Reid levantó su tercer trofeo Vince Lombardi al frente del equipo.

Por esta razón, el MVP de la noche, Patrick Mahomes, reconoció la labor de su entrenador y aseguro que, para él, es el mejor de todos los tiempos.

"Es uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos; creo que es el mejor entrenador de todos los tiempos. Sé que aún no tiene los trofeos y tengo mucho respeto por algunos de esos grandes entrenadores, pero la forma en que es capaz de navegar cada equipo que tiene, continúa teniendo éxito sin importar dónde se encuentre", dijo el QB en conferencia de prensa tras el partido.

Asimismo, Mahomes destacó la importancia que ha tenido Reid en el desarrollo de su carrera como mariscal de campo, pues explicó que "no sería el jugador que hoy es" sin su apoyo.

"Y para mí, él saca lo mejor de mí porque me deja ser yo. Creo que eso es importante porque no intenta convertirme en alguien más. No creo que sería el mariscal de campo que soy si no tuviera al entrenador Reid como mi entrenador en jefe", agregó.

