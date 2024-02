Super Bowl 2024: Travis Kelce aceptó que se equivocó al empujar a Andy Reid

Los Kansas City Chiefs lograron el ansiado bicampeonato de la NFL tras vencer a los San Francisco 49ers en el Super Bowl LVIII. Sin embargo, no fue sencillo y en el primer tiempo del partido en el Allegiant Stadium la tensión era notable entre los de Misuri, sobre todo cuando Travis Kelce se encaró con Andy Reid tras el balón suelto de Isiah Pacheco.

Tras el partido, ambas partes involucradas quitaron importancia a lo ocurrido e incluso el entrenador en jefe del equipo señaló que le "gustaban los jugadores pasionales". En cuanto a Kelce, a los medios de comunicación les dijo que dejaría lo ocurrido como algo privado entre Reid y él.

Pero este jueves, finalmente el ala cerrada habló sobre lo ocurrido con su hermano Jason Kelce, en el pódcast que tienen ambos, New Heights. "Lo entiendo. No puedo entusiasmarme hasta el punto en que golpeo al entrenador y eso lo haga perder el equilibrio y esas cosas. Cuando tropezó, pensé: 'Oh, mierda en mi cabeza".

"Llegó en un momento en el que no estábamos jugando muy bien, yo no estaba jugando bien y teníamos que hacerlo, teníamos que ponernos manos a la obra, y a veces esas emociones se me escapan. Esa ha sido la batalla de mi carrera", compartió el novio de Taylor Swift, quien estuvo en la tribuna durante el Super Bowl.

Jason Kelce calls out Travis Kelce over the Andy Reid incident in the Super Bowl (via @newheightshow)pic.twitter.com/ZVyIC4RzU0 https://t.co/5r87yFZzWp — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) February 14, 2024

El menor de los hermanos Kelce enfatizó que se dejó llevar por la pasión, pero reiteró que nunca quiso faltarle al respeto a Reid. "Soy un hombre apasionado, amo al entrenador, el entrenador Reid sabe cuánto me encanta trabajar para él. No jugaré para nadie más, si se da por vencido este año, ahí estaré con él. Desafortunadamente mi pasión sale a la luz y parece que es negatividad, pero estoy agradecido de que él sepa que todo es porque quiero ganar", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NLF: USUARIO DE REDES SOCIALES MOSTRÓ UN VIDEO CON TODOS LOS CASTIGOS QUE NO MARCARON EN CONTRA DE LOS CHIEFS