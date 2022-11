NFL: Micah Parsons comparó a los Green Bay Packers con cucarachas

El próximo domingo los Dallas Cowboys enfrentarán a los Green Bay Packers en Lambeu Field, algo que Micah Parsons aprovechó para calentar uno de los encuentros más añejos de la National Football League.

El apoyador de los Vaqueros comparó al equipo comandado a la ofensiva de Aaron Rodgers con cucarachas, esto debido a que si no terminas en el terreno de juego con ellos no lo podrás hacer.

"Mi abuela me dijo; si ves una cucaracha y está corriendo, ¿la pisas o dejas que se multiplique?; por supuesto que la pisas. Así que no podemos tener remordimientos en este juego; si se presenta la ocasión no podemos dar oportunidad a Green Bay"

Dallas llega a este juego con una perspectiva muy diferente con la que llegan los Cabezas de Queso, Vaqueros estará en Lambeu Field como segundo de su división, con marca de seis ganados y dos perdidos, mientras que los Packers quienes tienen un récord de tres ganados y seis perdidos.

