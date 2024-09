Brandin Cook defiende a Dak Prescott de las críticas previo al arranque de la temporada

El receptor de los Dallas Cowboys, Brandin Cooks, salió en defensa de su quarterback, Dak Prescott, ante la creciente presión y críticas que ha recibido de los medios y la afición. En declaraciones este miércoles, Cooks expresó su desconcierto por la intensidad de los señalamientos hacia Prescott, a quien considera uno de los mejores mariscales de campo en la NFL.

“Es una blasfemia, es increíble“, afirmó Cooks. “Este muchacho se muestra en alto nivel cada año. Pone números muy altos, lidera al equipo. Pero no puede hacer todo solo. No me malentiendan, pero muchos de esos grandes quarterbacks con los que he jugado, Tom (Brady) y Drew (Brees), ganaron un montón de partidos, un montón de Super Bowls, pero tuvieron mucha ayuda a su alrededor también ¿Correcto?”.

Cooks, quien ha tenido la oportunidad de jugar junto a leyendas como Brady y Brees, subrayó que el éxito en la NFL es un esfuerzo colectivo, y Prescott no debería ser la excepción. Según el receptor, los compañeros de equipo de Prescott deben intensificar su apoyo, tanto dentro como fuera del campo, para que los Cowboys puedan alcanzar sus objetivos.

“Yo tomo personal la falta de respeto hacia Dak”, afirmó Cooks. “Todos sus compañeros deberíamos tomarlo así porque, al final del día, alguien tiene que ser capaz de ayudarlo y levantarlo para ganar lo que queremos ganar”.

