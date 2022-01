Cowboys: Analistas de la NFL consideran que Mike McCarthy debe dejar al equipo

Dallas volvió a finalizar una campaña como las anteriores 25... en decepción. Ni la estupenda fase regular que tuvo el equipo en la que los Cowboys se mostraron como una potencia ofensiva, fue suficiente para alcanzar por lo menos la Final de conferencia y ahora suman 26 años de ser eliminados en comodines o Ronda Divisional.

A dos años de que Mike McCarthy tomó las riendas del equipo la situación no ha mejorado, incluso, algunos analistas de NFL explican que lo mejor es deshacerse de este personaje.

“No es un coach para los Cowboys, le ha quedado grande el equipo, sus decisiones a lo largo de la temporada han sido muy cuestionables, mal manejo de reloj, le hace falta disciplina al equipo y eso parte de la cabeza que es el head coach”, afirmó Alejandro Zenteno de TUDN.

En el duelo del domingo ante San Francisco, el equipo texano cometió 14 castigos y en toda la temporada fueron el equipo más indisciplinado con 127 pañuelos amarillos, lo que habla de una total insubordinación por parte de los jugadores.

“Creo que debe haber cambios y el principal es el de Mike McCarthy. Creo que es uno de los factores por lo que los Cowboys mejoraron en el año, pero también de que no llegaran más lejos con el talento que tienen. Lo que sucedió el domingo con esa cantidad de castigos es el reflejo de la disciplina que faltó y que nunca lo supo mejorar a la largo del año”, detalló Carlos Rosado, analista en FOX Sports.

Por su parte Javier Trejo Garay de ESPN, considera que el cambio en la posición de coacheo se debe de dar, pero quizá no sea tan sencillo debido al mandamás de la franquicia.

“Difícilmente va a ocurrir porque Jerry Jones va a seguir manteniendo el control del equipo, me parece que sí tendría que haber un cambio, pero lamentablemente parecería que no hay quién podría tomar esa responsabilidad. Creo que sí se necesita un cambio en la posición de head coach, no solamente por la falta de técnica o sistema sino por la capacidad de leer los juegos y tomar decisiones”, analizó.

Bajo la era Jerry Jones solo Chan Gailey (1998-1999) duró dos años al frente, el resto de los coaches han estado más de tres campañas, por lo que la afición al equipo pudiera ver a McCarthy para 2022.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 49ERS: JIMMY GAROPPOLO SUFRIÓ UNA LESIÓN EN EL HOMBRO DERECHO