Dallas Cowboys entrevista a Kellen Moore como posible head coach

Luego de que se oficializara la sorpresiva salida de Mike McCarthy de los Cowboys, la franquicia ha comenzado una intensiva búsqueda para decidir quién será su próximo head coach a partir de 2025 y Dallas ha anunciado que Kellen Moore, coordinador ofensivo de Philadelphia, fue entrevistado para tomar el puesto.

Kellen Moore, coordinador ofensivo de Philadelphia | @dallascowboys

Pese a que Moore está aún en funciones con Philadelphia y disputando los Playoffs en la Ronda Divisional, Dallas solicitó permiso a los Eagles para entrevistar a su coordinador ofensivo y por esa razón los Cowboys sostuvieron una entrevista virtual con Kellen Moore.

Cabe señalar que esta es apenas la primera temporada de Kellen Moore como coordinador ofensivo de Philadelphia y no resulta extraño que Dallas lo tenga en el radar para convertirse en su nuevo head coach, pues Moore ya tiene un pasado con los Cowboys.

We have completed a virtual interview with Kellen Moore for our Head Coach position.#DallasCowboys | 📰 https://t.co/nuMNxrPY6m pic.twitter.com/NliNopnu0x

— Dallas Cowboys (@dallascowboys) January 17, 2025