Tua Tagovailoa consideró el retiro de la NFL tras su conmoción cerebral

Tua Tagovailoa consideró alejarse de la NFL. Fue un pensamiento breve después de que le diagnosticaron dos conmociones cerebrales la temporada pasada y muchos cuestionaron si era seguro que el mariscal de campo de los Miami Dolphins, de 25 años, continuara jugando.

Pero después de hablar con su familia y médicos, Tagovailoa descartó retirarse y comenzó a entrenar en artes marciales esta temporada baja para ayudar a reducir las lesiones en la cabeza.

"Siempre soñé con jugar todo el tiempo que pudiera para que mi hijo supiera exactamente lo que estaba viendo hacer a su padre", dijo Tagovailoa el miércoles. "Es mi salud. Es mi cuerpo. Y siento que esto es lo mejor para mí y mi familia. Me encanta el fútbol. Si no lo hubiera hecho, habría renunciado hace mucho tiempo".

Ahora, Tagovailoa está aprendiendo a caer. Aunque todavía está al principio de su entrenamiento de jiu jitsu, un cinturón blanco, Tagovailoa está trabajando en formas de aterrizar de manera más segura cuando está en el campo.

"Usamos almohadillas de choque al principio para tratar de caer", dijo. "Obviamente meter la barbilla, ese fue uno de los tratos. Entró mucho más en la técnica de cómo dispersar tu energía cuando te caes, la postura en la que quieres estar, y si no se te presenta esa postura, ¿qué otras cosas puedes hacer para ayudarte a dispersar la energía cuando te caes?

Tagovailoa tendrá que esperar hasta el comienzo de la temporada para ver cómo su entrenamiento se traduce en el campo, donde la toma de decisiones en fracciones de segundo durante el juego acelerado a veces puede marcar la diferencia en si un jugador se lesiona o no.

"He estado cayendo mucho esta temporada baja. Al igual que con cualquier otra cosa, continúas entrenándolo. Continúas trabajando en ello, se convierte en una segunda naturaleza", dijo Tagovailoa. "Cuando ocurre una situación como esa, no es algo nuevo lo que se te presenta. Y para los muchachos en mi posición, apenas nos golpean, si eso, durante las prácticas, durante la temporada baja, incluso en el campo de entrenamiento. No nos tocan hasta que comienza la temporada".

Tagovailoa sufrió su segunda conmoción cerebral conocida de la temporada 2022 en una derrota el día de Navidad ante Green Bay. Cuatro días después, fue golpeado nuevamente durante un juego del jueves por la noche en Cincinnati en el que quedó inconsciente brevemente y fue sacado del campo en una camilla. Mientras yacía en el césped, sus dedos mostraban lo que se conoce como la "respuesta de esgrima", que generalmente indica un problema neurológico grave. Esa vez, fue colocado en el protocolo de conmoción cerebral.

La situación de Tagovailoa provocó cambios rápidos y significativos en los protocolos de conmoción cerebral por parte de la NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL. La adición más notable fue que una anormalidad de equilibrio y / o estabilidad sería un síntoma que prohibiría a un jugador regresar a un juego.

Desde entonces, Tagovailoa dijo que ha hablado con numerosos neurólogos que, según dijo, no creen que sea más susceptible a lesiones en la cabeza que cualquier otro jugador en el futuro, ni que tenga un mayor riesgo de encefalopatía traumática crónica (CTE), que es la enfermedad cerebral asociada con golpes repetidos en la cabeza.

"Es solo cuando constantemente te golpeas la cabeza contra algo. Creo que eso se adapta más a los apoyadores, los linieros O, los linieros D, los tipos que constantemente lo hacen", dijo Tagovailoa. "Eso también influyó en el factor de mi toma de decisiones y en mi deseo de volver y jugar".

A pesar de las lesiones, los Dolphins han dicho que están comprometidos con Tagovailoa. En marzo, Miami adquirió la opción de quinto año en su contrato de novato después de establecer máximos en su carrera en pases de touchdown, yardas por pase y calificación de pasador en una temporada de ruptura.

Tagovailoa, quien fue seleccionado quinto en el draft por Miami en 2020, entrará en el cuarto año de su contrato de novato esta próxima temporada y se le garantizarán $ 23.2 millones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DAMAR HAMLIN RECIBE ALTA MÉDICA, DESPUÉS DE SUFRIR PARO CARDÍACO EN ENERO