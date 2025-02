Jalen Hurts 'tomó venganza' y ya puede modificar su fondo de pantalla tras el Super Bowl

Jalen Hurts y los Philadelphia Eagles se 'sacaron la espina' tras perder el Super Bowl LVII ante los Kansas City Chiefs, cambiando la historia del QB que fue seleccionado como MVP de este Súper Tazón.

El Mariscal de campo de los Eagles compartió que, después de perder ante Patrick Mahomes, dejó una foto de ese partido como fondo de pantalla, algo que ya pudo cambiar tras vencer a los Chiefs.

Eagles take a 40-6 lead.



Grant Calcaterra: “You can crack a smile too.”



Jalen Hurts: “I can’t lie to you, bro — that last one changed my soul, man.”



Super Bowl 57 created a monster. pic.twitter.com/bAaBlSZY6X

— Victor Williams (@ThePhillyPod) February 13, 2025