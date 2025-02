Nick Foles se burla de Tom Brady y lo llama ‘amuleto de la buena suerte’ para los Eagles

Los festejos por la victoria de Philadelphia el pasado domingo en el Super Bowl LIX continúan y las burlas también, siendo ahora Tom Brady la victima de Nick Foles, ex mariscal de campo de los Eagles quién ganó el Super Bowl LII venciendo justamente a los Patriots de Tom Brady.

Philadelphia Eagles, ganadores del Super Bowl LII | AP

A través su cuenta X, Nick Foles resaltó que Tom Brady ha estado presente en el estadio en los dos Super Bowl que Philadelphia ha ganado en su historia, señalando al mítico ex mariscal de campo como un amuleto de la suerte para Philadelphia.

“¡Es realmente genial que Tom Brady haya estado presente en las dos victorias de los Eagles en el Super Bowl! Podría ser un amuleto de buena suerte. ¡Que tengas una gran noche!”, escribió Nick Foles en redes sociales.

It's really cool that Tom Brady got to be there for the Eagles' two Super Bowl wins! He might be a good luck charm.



Have a great night!

— Nick Foles (@NickFoles) February 10, 2025