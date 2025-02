¿Llega el retiro? Travis Kelce se dará un 'tiempo' para definir su futuro en NFL

Tras una actuación discreta en el Super Bowl LIX, donde sus Kansas City Chiefs fueron superados por los Philadelphia Eagles con un marcador de 40-22, el ala cerrada Travis Kelce declaró que no tomará una decisión apresurada sobre su posible regreso para una decimotercera temporada en la NFL.

"Todos quieren saber si jugaré o no el próximo año, y por ahora, estoy posponiendo todo lo que puedo hacia el futuro. No voy a tomar ninguna decisión alocada", expresó Kelce en el podcast "New Heights". Aunque durante la semana previa al Super Bowl había mencionado en varias ocasiones que planeaba jugar en 2025, su tono cambió durante la conversación con su hermano Jason Kelce en el episodio emitido el miércoles.

"He sido afortunado en los últimos cinco o seis años. He jugado más futbol americano que cualquiera", dijo Kelce. "Eso se debe a la gente que está en ese complejo. El hecho de que seguimos llegando a estos Juegos de Campeonato de la AFC y a estos Super Bowls significa que estoy jugando tres partidos más al año que cualquier otro en la liga. Eso es mucho desgaste para el cuerpo, y es mucho tiempo invertido en el complejo, enfocándote en tu oficio, en la tarea a la mano, y en todos los desafíos que te impones".

Un proceso agotador

Kelce, de 35 años, reconoció que el proceso puede ser agotador. "Puede pesarte. Puede hacerte mejor. Puede volverte loco al mismo tiempo. Y, ahora, es una de esas cosas donde me estaba volviendo loco este año. Sucede cuando pierdes un poco el rumbo hacia la parte final de tu carrera, como diría SVP [Scott Van Pelt]", agregó.

En el Super Bowl LIX, Kelce fue limitado a cuatro recepciones para 39 yardas, en un partido donde los Chiefs no lograron conseguir su tercer título consecutivo. Esta temporada, el veterano ala cerrada registró los peores números de su carrera (excluyendo su año como novato, cuando solo jugó un partido) en yardas por recepciones (823) y touchdowns (tres). Sin embargo, lideró a los Chiefs en recepciones con 97.

