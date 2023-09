¡A lo Tom Brady! Aaron Rodgers no piensa en el retiro y quiere seguir disfrutando de la NFL

El quarterback de los New York Jets, Aaron Rodgers, ha dejado claro que no tiene planes de poner fin a su exitosa carrera en la NFL en un futuro cercano. Con 39 años de edad, Rodgers está decidido a continuar compitiendo en la liga y ha expresado su deseo de mantenerse activo durante varios años más.

En una declaración antes de su debut en la temporada actual de la NFL, Rodgers compartió sus ambiciones deportivas a largo plazo: "Me encantaría jugar unos años más aquí, no estoy seguro si dos, tres o esos cinco que me llevarían a esos 45 como Tom Brady. Definitivamente quiero estar más tiempo aquí".

A pesar de estar en la recta final de su cuarta década, el mariscal de campo se encuentra en excelente forma y será una pieza clave para los NY Jets en esta nueva temporada de la NFL.

La declaración de Rodgers ha generado entusiasmo entre los fanáticos y seguidores de los Jets, quienes esperan verlo liderar al equipo hacia el éxito en las próximas temporadas. Con su experiencia y habilidades, Rodgers continúa siendo una fuerza formidable en el campo de juego y un competidor a tener en cuenta en la NFL.

El próximo desafío para Aaron Rodgers y los Jets será el enfrentamiento contra los Buffalo Bills en el cierre de la semana 1 de la NFL este lunes 11 de septiembre.

