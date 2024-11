Rodgers dice que está indeciso sobre jugar la próxima temporada, pero los Jets son su "primera opción"

Aaron Rodgers todavía está contemplando si quiere jugar al futbol americano la próxima temporada. Y si regresa, prefiere que sea con los New York Jets.

El mariscal de campo estrella, quien cumplirá 41 años el próximo lunes, negó un reporte reciente de que quiere seguir jugando el próximo año, pero no con los Jets.

"Vine aquí para ganar aquí, así que no voy a saltar del barco", dijo Rodgers el martes durante su aparición semanal en "The Pat McAfee Show". "Ni siquiera sé si quiero jugar todavía, pero Nueva York sería mi primera opción".



The Athletic informó la semana pasada que Rodgers ya había decidido jugar la próxima temporada, pero querría jugar para otro equipo. Él y los Jets han tenido problemas para un inicio de 3-8 y el propietario Woody Johnson despidió al entrenador Robert Saleh el mes pasado y lo reemplazó con el coordinador defensivo Jeff Ulbrich. Despidió al gerente general Joe Douglas el martes pasado.

Rodgers dijo recientemente a los reporteros "Creo que sí", cuando se le preguntó si planea jugar la próxima temporada. Pero eso fue antes de la última agitación de la oficina principal.

"En cuanto a mi futuro, no le he dicho a nadie en mi vida que quiero jugar en 2025 y no en los Jets", dijo Rodgers. "Eso es 100% falso. De hecho, dije lo contrario. Dije que voy a esperar y ver qué pasa al final de la temporada, si me quieren de vuelta y qué pasa con 'Brick' y qué pasa con el personal ofensivo y obviamente con el gerente general en ese momento. Acaban de despedir a Joe.

"Hay muchas cosas que están fuera de mi control cuando se trata de eso. Pero he disfrutado mucho de mi estancia en Nueva York. Obviamente, no hemos tenido el éxito que todos queríamos tener".

Rodgers ha lidiado con varias lesiones en su pierna izquierda, incluyendo una rodilla dolorida, un esguince de tobillo y un tendón de la corva inestable. El cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL dijo que eso también será un factor importante en su decisión de si continúa jugando.

"Cuando tienes 40 y vas a 41, obviamente estás al final de tu carrera", dijo Rodgers. "Obviamente, si es Nueva York, tienen que querer que esté aquí. Y luego el nuevo gerente general, el nuevo personal, todos tienen que querer que esté con los Jets. Y luego, en cuanto al cuerpo, tengo que ver cómo me siento y si quiero inscribirme para volver a la rutina y todo eso".

Rodgers dijo que "se siente bien" después de la semana de descanso de los Jets, parte de la cual la pasó en Berkeley, California, como parte de la reunión de 20 años del equipo de 2004 de los Cal Bears bajo el ex entrenador Jeff Tedford antes de su partido el sábado pasado contra Stanford.

