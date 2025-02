¿Llegará el retiro? Los Jets y Aaron Rodgers deciden no seguir juntos

Los Jets de Nueva York anunciaron que pondrán fin a su relación con el quarterback Aaron Rodgers, quien llegó al equipo en 2023 procedente de los Packers de Green Bay en un traspaso que generó grandes expectativas. La decisión se produce después de una temporada en la que Rodgers fue criticado por su nivel de juego y en medio de una campaña decepcionante para la franquicia.

Según informó el periodista Jay Glazer, Rodgers voló la semana pasada a Nueva Jersey para reunirse con los Jets y discutir su futuro con el equipo. Sin embargo, durante la reunión, se le comunicó que la organización decidió prescindir de sus servicios. "Si eso significa que será designado el 1 de junio, le permitirá firmar con cualquier equipo de la liga el 12 de marzo si decide seguir jugando. Dado que Aaron hizo el esfuerzo de volar de regreso para hablar sobre su futuro, todo indica que seguirá jugando. Pero no será para los Jets", detalló Glazer.

Rodgers necesita tiempo

Rodgers, de 41 años, completó su vigésima temporada en la NFL el 5 de enero, cuando los Jets vencieron a los Dolphins de Miami. Al día siguiente, el quarterback se reunió con el propietario Woody Johnson, el vicepresidente Christopher Johnson, el presidente del equipo Hymie Elhai y el entrenador interino Jeff Ulbrich. En una conferencia de prensa a principios de año, Rodgers expresó: "Necesito un tiempo para pensar en mi futuro en el juego y en mi futuro aquí si quieren que sea parte de la siguiente fase. De cualquier manera, estoy agradecido por mis dos años aquí".

El quarterback también mencionó que esperaba tener conversaciones con los líderes de la organización para definir su rumbo. "La verdad es que no sé. Estoy deseando tener esas conversaciones con Woody y Christopher [Johnson]… De cualquier manera, no me molestaré ni me ofenderé, independientemente de lo que decidan hacer si quieren seguir adelante si yo todavía quiero jugar. Si no, se lo haré saber en algún momento si ese es el caso".

La temporada 2023 de los Jets fue una de las más complicadas en su historia, culminando con un récord de 5-12. Los malos resultados llevaron a la organización a tomar decisiones drásticas, incluyendo el despido del gerente general Joe Douglas y del entrenador Robert Saleh.

