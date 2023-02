NFL: Coordinador defensivo de Bills tomará año sabático; volverá en 2024

El cuerpo técnico de los Buffalo Bills tiene un gran vacío que llenar como coordinador defensivo después de que Leslie Frazier informara al equipo que se tomará un año libre como entrenador, pero que planea regresar para la temporada 2024.

Hablando en el combinado de la NFL en Indianápolis el martes, el entrenador Sean McDermott citó lo que fue una “temporada larga y dura” al decir que Frazier le informó de la decisión la semana pasada. McDermott no entró en más detalles sobre las razones detrás de la decisión de su asesor de confianza de alejarse del futbol americano.

“Lo extrañaremos. Creo que hizo un muy buen trabajo con nuestra defensa”, dijo McDermott sobre una decisión que se tomó poco más de cinco semanas después de que los Bills, tres veces campeones defensores de la AFC Este, fueran eliminados con una derrota por 27-10 ante Cincinnati en la Ronda Divisional de los Playoffs.

El gerente general Brandon Beane proporcionó algunos detalles más sobre el razonamiento de Frazier al decir: “En última instancia, no quería retirarse. No está ahí en su mente, pero solo quería dar un paso atrás”. Si bien Frazier, quien todavía tiene contrato con los Bills, tiene la intención de volver a entrenar, Beane dijo que no está claro si eso será con Buffalo.

En cuanto al reemplazo inmediato de Frazier, McDemott dijo que todavía estaba evaluando quién supervisará las funciones defensivas de llamar a las jugadas la próxima temporada. Y McDermott no se descartó para el puesto, dado que ha pasado la mayor parte de sus 25 temporadas en la NFL supervisando defensas.

“Esa es una gran parte de la consideración”, dijo McDermott. “Tengo mucha confianza en los muchachos que tenemos y los entrenadores que ya tenemos en nuestro edificio. Así que ya veremos a dónde va”.

Frazier, de 63 años, pasó las últimas seis temporadas como coordinador defensivo de los Bills, y estuvo entre los primeros entrenadores contratados por McDermott al asumir el cargo en Buffalo. Tiene 24 temporadas de experiencia como entrenador en la NFL, incluido un período de más de tres años como entrenador en jefe de los Minnesota Vikings de 2010 a 2013.

Una decepción para Frazier ha sido la incapacidad de conseguir otro trabajo como entrenador en jefe. Después de entrevistarse para varias vacantes en 2020 y 2021, no fue candidato para ninguna de las vacantes esta temporada baja.

El año pasado, Frazier supervisó una defensa de los Bills que superó una serie de lesiones para terminar sexto en la NFL en menor cantidad de yardas permitidas y segundo en puntos permitidos. Durante sus seis años en Buffalo, la defensa de los Bills terminó tercera o mejor en la menor cantidad de yardas permitidas tres veces, incluida la primera en 2021.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BURROW 'SE BURLÓ' DE FANS DE BILLS CON BOLETO PARA FINAL DE LA AFC: "QUE LES MANDEN REEMBOLSOS"