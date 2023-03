NFL: Austin Ekeler rechazó extensión de contrato con Chargers por un mejor sueldo

Después de que la extensión de su contrato no llegó a un buen término, el corredor de Los Ángeles Chargers, Austin Ekeler, solicitó y recibió el permiso de su club para buscar nuevas opciones y hacer su movimiento en este mercado de transferencias.

En el podcast Green Light realizado por Chris Long, el futbolista aclaró que este gesto no se debe a un malestar con la franquicia, más bien es por el deseo de recibir un sueldo de acuerdo a su actual nivel.

"Creo que es realmente importante decir que no es como: ‘Oh, odio a los Chargers y necesito salirme de esta organización, y necesito irme’. Eso no podría estar más lejos de la verdad. Me gustaría quedarme si fuera en las circunstancias adecuadas”, dijo el corredor.

Ekeler firmó un contrato de cuatro años con los Cargadores por $24.5 millones en 2020. En su última campaña fue pieza clave en el equipo, ya que logró 18 touchdowns, corrió 915 yardas en 204 acarreos y atrapó 107 pases para 722 yardas.

"Estoy tan mal pagado en este momento en cuanto a mi contrato con lo que contribuyo al equipo, es como si estuviera persiguiendo esto sin descanso. Quiero hacer algo a largo plazo. Estoy en la cima de mi juego, ¿verdad? Mientras esté saludable, te anotaré otros 20 touchdowns. Voy a tener 1600 yardas para todo uso, la mitad de mi valor de lo que podría obtener. Busco sin descanso a alguien que me quiera a largo plazo”, comentó con Chris Long.

En seis temporadas, Ekeler ha corrido 3 mil 727 yardas, consiguió 34 touchdowns y atrapó 389 pases para 3 mil 448 yardas. Desde el 2017 se encuentra en el lugar número 11 de la lista de jugadores activos con 7 mil 175 yardas totales desde la línea de golpeo.

