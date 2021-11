NFL: Jugador de Ravens, impactado por bala perdida

El apoyador titular de los Baltimore Ravens, Malik Harrison, se estaba recuperando el lunes luego de ser golpeado en la pierna por una bala perdida mientras la policía dijo que estaba afuera de un club nocturno de Cleveland.

Los Ravens emitieron un comunicado diciendo que Harrison sufrió una lesión que no puso en peligro su vida cuando recibió un disparo en la pantorrilla izquierda mientras asistía a una reunión el domingo por la noche. El joven de 23 años fue tratado en un hospital y ha estado en contacto con los médicos del equipo.

"No creo que sea nada severo", dijo el entrenador de Baltimore, John Harbaugh. “Soy optimista de que todo estará bien. Me siento mal por la situación. Feliz de que esté bien, muy agradecido de que esté bien y de que no le duela más".

Los Ravens, que lideran la AFC Norte, se despidieron la semana pasada. Reciben a los Minnesota Vikings el domingo.

Según un informe de la policía de Cleveland obtenido por The Associated Press, Harrison dijo a los oficiales, que estaban arrestando a cuatro hombres involucrados en un tiroteo, que estaba en un club del centro de la ciudad el domingo por la noche cuando estalló una pelea.

Harrison le dijo a la policía que la seguridad expulsó a la gente del club y que él estaba afuera con un grupo cuando vieron a alguien con un arma de fuego. Harrison dijo que todos comenzaron a correr y escuchó disparos.

Algunos detalles del incidente, así como la información médica de Harrison, están redactados en el informe.

Harrison, quien jugó en Ohio State, fue seleccionado por los Ravens en la tercera ronda el año pasado. Comenzó seis juegos como novato, consiguiendo 44 tacleadas. El jugador de 6 pies 3 pulgadas y 245 libras ha comenzado cinco juegos esta temporada.

