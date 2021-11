NFL: Defensivo de Steelers, incluido en la lista de covid-19

Los Pittsburgh Steelers colocaron al profundo Minkah Fitzpatrick en la lista de reserva / covid-19 de la NFL, donde se une al mariscal de campo Ben Roethlisberger.

Los equipos no están obligados a divulgar información sobre si los jugadores están vacunados. Si Fitzpatrick lo está, se le exigirá que no presente síntomas y que tenga dos pruebas negativas con 24 horas de diferencia. Si no está vacunado, el corredor defensivo que hace el juego podría quedar fuera de juego durante al menos 10 días.

Roethlisberger se quedó fuera del empate 16-16 del domingo con Detroit sin victorias y su regreso para el juego de la próxima semana en Los Angeles Chargers es incierto.

Pittsburgh adquirió a Fitzpatrick en un intercambio a principios de temporada con Miami en 2019. Ha sido dos veces All-Pro y tiene cuatro touchdowns entre sus 11 intercepciones con los Steelers. No tiene intercepción esta temporada.

Los Steelers también vieron a su apoyador estrella, TJ Watt, lesionarse contra Detroit. Su estado es incierto. Watt se lastimó la cadera y el tendón de la corva.

