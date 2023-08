The Killers, los favoritos para encabezar el Halftime Show del Super Bowl LVIII 

The Killers es el gran favorito para encabezar el Halftime Show del Super Bowl LVIII según las casas de apuestas, pues parte con un momio de -110 en MyBookie para subirse al escenario del Allegiant Stadium el próximo domingo 11 de febrero de 2024, lo que representa cerca de un 52 por ciento de probabilidad de ver a la banda estelarizar el espectáculo más importante de la NFL.

La probabilidad de ver a la banda de Brandon Flowers, Dave Keuning, Mark Stoermer y Ronnie Vannucci Jr, se incrementa cada vez más por ser una agrupación de Las Vegas, y en el primer Super Bowl que se llevará a cabo en la 'Ciudad del Pecado' sería algo grandioso para los habitantes ver una banda local.

Con 14 años de trayectoria, The Killers es una de las bandas de rock contemporáneas más importantes del mundo, han lanzado siete álbumes de estudio y tienen éxitos como 'Mr. Brightside', 'Just Another Girl', 'Imploding the Mirage', 'Deadlines and Commitments', Only the Young' y 'Jenny Was A Friend Of Mine'.

EL REGRESO DEL ROCK AL SUPER BOWL

El escenario del Super Bowl, el evento deportivo más grande y esperado de los Estados Unidos, podría estar preparado para un regreso a sus raíces roqueras en el espectáculo de medio tiempo. A pesar de la creciente preferencia por el pop y el hip-hop en los últimos años, la posibilidad de ver a una auténtica banda de rock 'n' roll liderar el show de medio tiempo se mantiene viva en la mente de los fanáticos con el regreso de The Killers.

Desde el icónico rendimiento de The Who en el Super Bowl XLIV en 2010, el género del rock ha quedado en segundo plano en lo que respecta al entretenimiento de medio tiempo. Los últimos años han visto una sucesión de estrellas del pop y el hip-hop dominar el escenario, pero los amantes del rock mantienen la esperanza de un regreso.

Aunque Maroon 5 y Coldplay han sido las bandas más cercanas al género del rock en los últimos años, ninguna ha logrado llevar el auténtico espíritu del rock 'n' roll al escenario del Super Bowl. La última vez que una banda de rock encabezó el show fue en 2010 con The Who en el Sun Life Stadium, marcando una época dorada de actuaciones de rock que también incluyó a Paul McCartney, The Rolling Stones, Prince y Tom Petty.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NFL: DALLAS COWBOYS PINTA COMO FAVORITO EN LA CONFERENCIA NACIONAL ¿PODRÁN CON PLAYOFFS?