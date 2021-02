NFL: Brady encabeza lista de jugadores que pasarán por el quirófano durante receso

La temporada de la NFL ha terminado y es momento de que los equipos lleven al taller a su materia prima: sus jugadores. Luego de cinco meses de intensa actividad física los cuerpos sufren un daño que requiere de una cirugía y nadie está exento de estos procedimientos. Los dos quarterbacks que disputaron el Super Bowl la semana pasada tendrán que hacer reparación en sus respectivos cuerpos.

Uno de los atractivos más grandes del futbol americano profesional es la intensidad del deporte de contacto por excelencia. Las colisiones, las hiperextensiones y la misma preparación previa dejan muy deteriorados los cuerpos de los atletas. Patrick Mahomes tuvo que visitar el quirófano para arreglar un problema en su pie izquierdo que arrastró desde la ronda divisional, cuando eliminó al equipo de Cleveland.

Por su parte, Tom Brady será operado de su rodilla izquierda, misma que fue destrozada en 2008 y le costó perderse toda la campaña. En las propias palabras del entrenador en jefe de los Buccaneers, se trata de una ‘limpieza’ prácticamente rutinaria y que no pone en peligro la continuidad en la Liga del veterano quarterback de 43 años, quien utilizó una rodillera durante la celebración del título.

Así como hay cirugías que requieren de una larga recuperación, como es el caso de Mahomes, hay otras que son simples arreglos para erradicar una molestia. Jamal Adams visitó el quirófano, tras la eliminación de los Seahawks en Postemporada, por una lesión en los ligamentos de los dedos de su mano. El profundo seleccionado al Pro Bowl ya está recuperándose y espera tener una campaña igual de productiva que la que tuvo en 2020 en su debut con Seattle.

A.J. Brown, otra de las crecientes superestrellas en la NFL, tuvo que ser operado de sus dos rodillas tras una gran temporada con los Titans, en donde volvió a liderar al equipo en recepciones. “SÍ, miren, he estado lastimado durante todo el año. Nadie lo sabía, me dijeron que estaba fuera por el resto de la campaña desde la Semana 2 y terminé jugando todo el año”, declaró el receptor de segundo año.

TREVOR LAWRENCE SE OPERARÁ

Con la ventaja de ser el principal candidato a ser elegido por los Jaguars, con la primera selección global del próximo draft, Trevor Lawrence decidió aprovechar esa ventaja sobre el resto de los quarterbacks de esta generación y será operado del hombro izquierdo previo al proceso de reclutamiento, movimiento arriesgado pero sin tantas repercusiones, tomando en cuenta su proyección.

Incluso las estrellas que aún no llegan a la NFL tienen que visitar el quirófano para llegar en la mejor condición posible al futbol americano profesional. Al no ser su brazo de lanzar, la cirugía de Lawrence no representa mayor riesgo para el joven mariscal de campo.