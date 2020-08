NFL: ¿Qué esperar la próxima temporada de los equipos que no han ganado el Super Bowl?

El 3 de febrero de 2002 quedó marcado como el día que Tom Brady cambió para siempre el destino de los Patriots y de toda la NFL. Hasta entonces, New England era una franquicia perdedora, que jamás había triunfado en el Super Bowl. Dieciocho años después en sus vitrinas coexisten seis trofeos Vince Lombardi, mientras que 12 de los 32 equipos de la NFL aún esperan un milagro como el que cambió el rumbo del conjunto de Foxborough.

El 62.5% de las franquicias que conforman la liga han saboreado las mieles de la victoria en el Súper Domingo, pero el resto no ha sabido lo que es escribir su nombre con letras de oro en la posteridad. Cardinals, Falcons, Bills, Panthers, Bengals, Browns, Lions, Texans, Jaguars, Chargers, Titans y Vikings son los equipos que no saben lo que es ser campeones. Y muy difícilmente lo sabrán este año.

"Si se enrachan a la hora buena, los Bills quizá podrían dar la sorpresa, pero con escasas posibilidades de que ellos o alguno que no ha ganado el Super Bowl lo haga por primera vez en esta temporada”, considera Joshúa Maya, colaborador de RÉCORD.

Buffalo tiene una oportunidad de oro, toda vez que por fin se disolvió la dinastía de Brady, que gobernó a placer la División Este de la Conferencia Americana entre 2001 y 2019 con 17 cetros a cambio de únicamente dos campañas sin coronarse. Los Bills cuentan con una defensiva poderosa, misma que finalizó como la tercera mejor de la liga el año pasado.

Pero a pesar de haber clasificado a Playoffs la temporada anterior y contar con un roster balanceado, Buffalo no está ni cerca de ser el favorito para ganar el próximo Juego Grande, de hecho, ni siquiera lo es entre el grupo de 12 franquicias que jamás han alzado el Lombardi, al ocupar la posición 13 de la lista de contendientes en las apuestas en los casinos, misma en la que el gran favorito es el actual campeón Kansas City y Minnesota es el mejor posicionado de los clubes sin corona en el puesto 11.

"Kirk Cousins ha dado pasos hacia adelante en la madurez de su juego y ha comenzado a tener victorias significativas. Considero que Minnesota está dentro de los tres mejores de la competida NFC", analiza el comentarista de ESPN, Pablo Viruega, quien ve a los Vikings como el conjunto con más argumentos para triunfar de los 12 desafortunados.

En las últimas 11 temporadas, tres equipos -Saints, Seahawks y los Eagles- dejaron de pertenecer a la lista de vitrinas vacías en la NFL. Pero armar un equipo contendiente no es una ciencia exacta, cambiar el destino de una franquicia no se logra de la noche a la mañana, y si no, que le pregunten a los Pats.

