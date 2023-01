NFL: Se definen los horarios de la Semana 18; Lions-Packers cierran la campaña

La NFL confirmó cuáles serán los horarios de la última semana, en donde el encuentro entre los Detroit Lions y los Green Bay Packers será el 'Sunday Night Football'.

Los horarios del sábado ya estaban definidos con los encuentros de Chiefs vs Raiders (15:30 horas) y Titans vs Jaguars (19:15 horas).

Ahora, este lunes por la tarde se informó cómo quedaron colocados los demás encuentros de la NFL para lo que será la Semana 18.

Estos son los encuentros que se llevarán a cabo a las 12:00 horas, en donde destaca el encuentro entre New England y Buffalo, donde los Bills con una serie de resultados podría consagrarse como el mejor sembrado de la Conferencia Americana.

New England at Buffalo

Cleveland at Pittsburgh

Houston at Indianapolis

Tampa Bay at Atlanta

Carolina at New Orleans

Minnesota at Chicago

NY Jets at Miami

Mientras que los juegos de la segunda tanda, a realizarse a las 15:25 horas, tendrán una definición muy interesante, sobretodo en la División Este de la Conferencia Nacional en donde Eagles y Cowboys se juegan el liderato divisional en sus respectivos juegos contra Giants y Redskins, respectivamente.

NY Giants at Philadelphia

LA Chargers at Denver

Dallas at Washington

LA Rams at Seattle

Arizona at San Francisco

El duelo entre Detroit y Green Bay será el encuentro que cierre la temporada 2022 de la NFL, mientras que el duelo entre Ravens y Bengals aún no tiene la hora fija, ya que esperan el resultado de Bills vs Bengals. So ganan los Bills, el encuentro será a las 15:25 horas, mientras que si ganan los Bengals, el juego sería al mediodía.

